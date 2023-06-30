Грета Тунберг получила от Укрзализныци кепку из переработанного белья — фото 30 июня, 08:33 Шведская экоактивистка Грета Тунберг в поезде Укрзализныци (Фото:Укрзализныця)

Укрзализныця подарила шведской экоактивистке Грете Тунберг, которая приехала в Киев в четверг, 29 июня, кепку из переработанного белья.

Об этом перевозчик сообщил в Facebook.

«Грета Тунберг — особая пассажирка для Укрзализныци, ведь давно и последовательно пропагандирует поезда как экоответственную альтернативу другому транспорту», — заявили в компании.

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Кроме апсайклинговой кепки из «укрзалізничної» белья в качестве подарка, девушке показали идею блокнотов из переработанных опавших листьев, пластиковых крышечек и макулатурного картона от No Waste Ukraine и украинского стартапа ReLeaf. Также она посетила новое детское пространство киевского вокзала.

Накануне Тунберг встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленский и присоединилась к Международной рабочей группе по экологическим последствиям войны. Она пообещала привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям развязанной Россией войны.

15 июня Тунберг присоединилась к украинцам, которые под представительством ООН в немецком Бонне провели акцию из-за совершенного россиянами теракта на Каховской ГЭС. В ответ на вопрос о работе ООН после ее подрыва экоактивистка рассмеялась.