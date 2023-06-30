«Мы должны говорить об этом громче». Грета Тунберг раскритиковала реакцию мира на экоцид, вызванный подрывом Каховской ГЭС

30 июня, 12:01
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Грета Тунберг в Киеве (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Грета Тунберг в Киеве (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во время визита в Киев в четверг, 29 июня, раскритиковала реакцию мира на подрыв дамбы Каховской ГЭС, назвав ее «недостаточной», сообщает Reuters.

«Я не думаю, что мировая реакция на этот экоцид была достаточной… Мы должны говорить об этом громче, мы должны повысить осведомленность о том, что происходит», — сказала Тунберг.

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Международной рабочей группе по экологическим последствиям войны, в которую входит экоактивистка, было поручено оценить ущерб, нанесенный украинской окружающей среде, и разработать механизмы привлечения России к ответственности.

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На встрече также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил членов группы за визит как «чрезвычайно важный сигнал поддержки».

Накануне Тунберг встретилась с Зеленским и присоединилась к Международной рабочей группе по экологическим последствиям войны.

Она пообещала привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям развязанной Россией войны.

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15 июня Тунберг также присоединилась к украинцам, которые под представительством ООН в немецком Бонне провели акцию из-за совершенного россиянами теракта на Каховской плотине. В ответ на вопрос о работе ООН после ее подрыва российскими оккупантами экоактивистка рассмеялась.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Грета Тунберг Экоцид Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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