Британский министр предложит свой дом для размещения беженцев из Украины 14 марта, 17:21 Цей матеріал також доступний українською Беженцы спасаются от российского вторжения (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Министр транспорта Великобритании Грент Шаппс сообщил, что предложит свой дом для размещения беженцев из Украины.

По его словам, последние несколько недель они всей семьей обсуждали войну России против Украины.

«Сегодня мы намерены подать заявление, чтобы присоединиться к другим британским семьям и предложить свой дом для предоставления убежища украинцам, пока они не смогут вернуться в свою страну», — написал он.

Ранее знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется принять участие в британской правительственной схеме по предоставлению украинским беженцам жилья.

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