Президент США Дональд Трамп назвал Гренландию «величайшим подарком», который США когда-либо получали от Европы. По его словам, остров уже перешел под контроль Вашингтона.

Об этом президент США заявил во время телефонного включения в эфире Fox News, посвященного промежуточным выборам в США, сообщает Politico.

«Помните, [Европа] только что преподнесла Соединенным Штатам величайший подарок, который мы когда-либо получали. Знаете, что это было? Гренландия. Мы только что получили Гренландию — вы ведь знаете об этом, правда?» — сказал он.

Реклама

Один из других участников разговора уточнил, что президент имел в виду «военное соглашение».

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении установить контроль США над Гренландией — автономной территорией в составе Королевства Дания, обладающей значительными запасами полезных ископаемых. Свои устремления он объяснял соображениями национальной безопасности.

Гренландия и США: история отношений / Инфографика: NV

В октябре президент США также сообщил, что на острове планируют начать масштабные геологоразведочные работы по поиску нефти, газа и других полезных ископаемых.

Заявление Трампа прозвучало более чем через месяц после подписания США, Данией и Гренландией нового соглашения в сфере безопасности, предусматривающего усиление американского военного присутствия и присутствия в области безопасности на острове.