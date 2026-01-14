«Я не знаю, кто он». Трамп назвал заявление премьера Гренландии о желании остаться с Данией «большой проблемой»

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о желании оставаться в составе Дании, назвав это «большой проблемой» и заявив, что не знает, кто он.

Об этом он сказал в среду, 14 января, в комментарии журналистам.

Трамп, отвечая на вопрос о словах премьера Гренландии о том, что остров предпочитает оставаться с Данией, переспросил, кто именно это сказал.

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Президент США заявил, что не согласен с его словами и добавил, что вообще не знает, кто это такой.

«Ну, это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Я ничего о нем не знаю. Но это будет для него большой проблемой», — сказал Трамп.

Накануне во время пресс-конференции в Копенгагене премьер Гренландии Нильсен заявил, что остров оказался в геополитическом кризисе и, если бы пришлось выбирать между США и Данией, он выбрал бы Данию.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления по Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

Инфографика: NV

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

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Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.