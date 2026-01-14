Трамп заявил, что что что-либо меньше, чем контроль США над Гренландией, является «неприемлемым»

Президент США Дональд Трамп 14 января заявил, что что что-либо меньше, чем контроль США над Гренландией, является неприемлемым, за несколько часов до переговоров вице-президента Джей Ди Венса с датскими и гренландскими чиновниками.

«Соединенным Штатам нужна Гренландия для целей национальной безопасности. Она жизненно важна для Золотого купола, который мы строим. НАТО должно проложить путь к тому, чтобы мы его получили. Если мы этого не сделаем, то сделает Россия или Китай, и этого не произойдет!» — заявил Трамп в соцсети Truth Social.

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Он добавил, что НАТО «даже близко» не было бы эффективной силой или сдерживающим фактором в военном плане «без огромной мощи Соединенных Штатов, значительную часть которой я создал в течение своего первого срока, а сейчас вывожу на новый, еще более высокий уровень».

«Они это знают, и я тоже. НАТО станет гораздо более грозным и эффективным, когда Гренландия будет находиться в руках Соединенных Штатов. Все, что меньше, неприемлемо. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — подытожил президент США.

14 января в Вашингтоне Вэнс встретится с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и его гренландской коллегой Вивиан Моцфельдт, чтобы обсудить вопрос острова, который является полуавтономной территорией союзника Соединенных Штатов по НАТО Дании, отмечает AP.

Накануне встречи министр иностранных дел Франции осудил то, что он назвал «шантажом» США в отношении Гренландии, что является очередным признаком раздражения среди союзников Америки.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

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Инфографика: NV

4 января премьер-министерка Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

13 января во время пресс-конференции в Копенгагене премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров оказался в геополитическом кризисе и, если бы пришлось выбирать между США и Данией, он выбрал бы Данию.

В ответ Трамп заявил, что не знает, кто такой Нильсен, но для премьера Грендандии это заявление станет «большой проблемой».

«Ну, это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Я ничего о нем не знаю. Но это будет для него большой проблемой», — сказал президент США.

