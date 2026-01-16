Трамп пригрозил новыми тарифами тем, кто не поддерживает аннексию Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о вероятных новых пошлинах для своих оппонентов (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов для стран, которые выступают против его стремлений по аннексии Гренландии .

Об этом сообщила телекомпания CNN в пятницу, 16 января.

Во время мероприятия в Белом доме Трамп настаивал на том, что Гренландия нужна Соединенным Штатам «для национальной безопасности». И отмечал, что может «ввести тарифы на страны, если они не согласятся [относительно] Гренландии».

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В отношении каких именно стран могут быть введены эти тарифы, президент США не сказал. Так же Дональд Трамп не уточнил, на какую институцию он может ссылаться для применения новых тарифов.

Заявления Трампа о тарифах прозвучали на фоне того, что Верховный суд США вскоре может вынести решение о законности так называемых взаимных тарифов Трампа, отметил телеканал CNBC. Сам Трамп заявил, что надеется выиграть это дело.

Взаимные тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа в 2025 году, предусматривали повышение пошлин на импортные товары из около 200 стран. Таким образом президент США стремился добиться «справедливой торговли». 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела взаимные тарифы, минимальный размер которых составлял 10% (в том числе и для Украины).

Что касается Гренландии, то Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить остров у Дании и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно.

Инфографика: NV

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году, а после операции США в Венесуэле они даже усилились.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа «прекратить угрозы» по захвату Гренландии. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (это сама Дания, Гренландия и Фарерские острова).

12 января республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение Конгресса США законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата. В обосновании законопроекта Файн, как и сам Дональд Трамп, ссылался на «жизненную важность» Гренландии как «актива национальной безопасности».

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15 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Штаты планируют продолжать переговоры с Данией и правительством Гренландии и проводить соответствующие встречи каждые две-три недели.

Ряд европейских стран отправил своих военных на учения в Гренландию. Как отметила ВВС, речь идет об ограниченном развертывании, в котором участвуют Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Франция и Великобритания. 15 января о планах принять участие в учениях в Гренландии озвучил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.