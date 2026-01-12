Новый поворот. Спецпосланник США заявил, что Дания «оккупировала» Гренландию

Специальный посланник США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания оккупировала Гренландию после Второй мировой войны.

Такое мнение он высказал в воскресенье, 11 января, в своей публикации в соцсети Х.

В частности, спецпосланник Трампа отметил, что Соединенные Штаты «защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не могла этого сделать». А после Второй мировой, по его словам, Дания «снова оккупировала» остров в обход протокола ООН.

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«Здесь речь должна идти о гостеприимстве, а не о конфронтации», — подытожил свою публикацию Лэндри.

Фото: Jeff Landry/X

Спор по Гренландии — главное

Действующий президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию. В 2025 году он вернулся к этой риторике, и заявления с обоснованием претензий Штатов на Гренландию усилились в январе этого года после операции по устранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа «прекратить угрозы» по захвату Гренландии. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (это сама Дания, Гренландия и Фарерские острова).

9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не верит в применение Штатами военной силы для захвата Гренландии. По ее словам, такой шаг может иметь слишком серьезные последствия для НАТО.

11 января издание Daily Mail со ссылкой на собственные источники написало, что Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.

А газета The Telegraph сообщала, что Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о возможном размещении в Гренландии своих военных сил.