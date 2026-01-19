СМИ опубликовали письмо лидеров Норвегии и Финляндии к Трампу, на которое он ответил резким заявлением по премии мира

Лидеры Норвегии и Финляндии призвали Трампа к деэскалации напряжения, однако он резко ответил (Фото: Heiko Jungevia / REUTERS)

СМИ обнародовали текст письма лидеров Норвегии и Финляндии к президенту США, которое предшествовало сообщению Дональда Трампа премьер-министру Норвегии, в котором он связал свои претензии на Гренландию с тем, что не получил Нобелевскую премию мира.

Текст письма опубликовало норвежское издание VG.

В понедельник, 19 января, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил, что Трамп действительно прислал ему письмо, которое было ранее обнародовано в СМИ, и в котором он прямо связал посягательство на Гренландию с тем, что ему не дали Нобелевскую премию мира.

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«Это сообщение я получил вчера вечером от президента Трампа. Оно поступило в ответ на короткое сообщение, которое я направил президенту Трампу ранее в тот же день от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба», — отметил он.

Также опубликовали текст первого письма от лидеров Норвегии и Финляндии. В нем Стьоре и Стубб в дружеском тоне обращаются к Трампу с предложением снизить напряжение и провести телефонный разговор.

«Дорогой президент, дорогой Дональд! Мы пишем о трансатлантических связях, о Гренландии, Газе, Украине и вашем вчерашнем анонсе по пошлинам. Вы знаете нашу позицию по этим вопросам. Но мы убеждены, что все мы должны работать над успокоением ситуации и деэскалацией — вокруг нас происходит очень много всего, где нам нужно держаться вместе. Предлагаем провести телефонный разговор позже в этот день — или с обоими нами одновременно, или отдельно — дайте нам знать, какой формат вы предпочитаете. С наилучшими пожеланиями, Алекс и Йонас», — говорится в письме.

В ответном письме, которое также опубликовали СМИ, президент США заявил, что больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире из-за того, что не получил Нобелевскую премию, и что он стремится получить «полный контроль» над Гренландией.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Трамп неоднократно заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, его заявления также свидетельствовали о готовности к военному вторжению на остров из-за «вопроса национальной безопасности» Штатов, угрозы со стороны России и Китая и тому подобное.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания.

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Инфографика: NV

13 января в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке, в Европе заявили о военных учениях Arctic Endurance.

Европарламент выразил «однозначную поддержку»Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

14 января прошла встреча лидеров Дании и США в Белом доме, на которой стороны договорились проводить переговоры каждые две-три недели, создав рабочую группу.

17 января Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».