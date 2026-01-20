Самолеты США прибудут в Гренландию для «плановых мероприятий», согласованных с Данией

Вид на космическую базу Питуффик (бывшая авиабаза Туле) в Гренландии, 4 октября 2023 года (Фото: Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что его самолеты вскоре приземлятся на космическую базу Питуффик в Гренландии .

Об этом говорится в сообщении NORAD в X.

Самолеты будут «поддерживать различные, давно запланированные мероприятия NORAD», в которых также будут участвовать истребители, базирующиеся на континентальной территории США и Канады.

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В NORAD заверили, что эта деятельность была согласована с Данией, а все силы поддержки действуют с необходимыми дипломатическими разрешениями.

Правительство Гренландии также проинформировано о запланированных мероприятиях, отметили в сообщении.

Командование подчеркнуло, что регулярно проводит «длительные, разрозненные операции» по обороне Северной Америки в одном или всех трех регионах NORAD (Аляска, Канада и континентальная часть США).

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, его заявления также свидетельствовали о готовности к военному вторжению на остров из-за «вопроса национальной безопасности» Штатов, угрозы со стороны России и Китая и тому подобное.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания.

Инфографика: NV

13 января в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке, в Европе заявили о военных учениях Arctic Endurance.

Европарламент выразил «однозначную поддержку»Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

14 января прошла встреча лидеров Дании и США в Белом доме, на которой стороны договорились проводить переговоры каждые две-три недели, создав рабочую группу.

17 января Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

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Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».