Иоганн Вадефуль заявил, что Германия не ожидает вторжения США в Гренландию (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Пока нет свидетельств того, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность военной операции для взятия под контроль Гренландии . Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после встречи 12 января в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио, пишет DW .

По словам немецкого министра, страны-члены НАТО осознают важность обеспечения безопасности в Арктическом регионе и открыты к обсуждению конкретных шагов с участием Соединенных Штатов.

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Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отмечал, что не стоит серьезно относиться к слухам о возможной операции США в Гренландии.

Представитель Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение Конгресса законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата. В законопроекте говорится, что президент США Дональд Трамп «имеет право» принимать необходимые меры, в частности, начинать переговоры с Данией, чтобы «аннексировать или иным образом приобрести Гренландию как территорию Соединенных Штатов».

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).