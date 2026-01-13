Нет оснований думать, что США готовят аннексию Гренландии — глава МИД Германии Вадефуль

13 января, 12:38
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Иоганн Вадефуль заявил, что Германия не ожидает вторжения США в Гренландию (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Иоганн Вадефуль заявил, что Германия не ожидает вторжения США в Гренландию (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Пока нет свидетельств того, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность военной операции для взятия под контроль Гренландии. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после встречи 12 января в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио, пишет DW.

По словам немецкого министра, страны-члены НАТО осознают важность обеспечения безопасности в Арктическом регионе и открыты к обсуждению конкретных шагов с участием Соединенных Штатов.

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Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отмечал, что не стоит серьезно относиться к слухам о возможной операции США в Гренландии.

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Представитель Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение Конгресса законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата. В законопроекте говорится, что президент США Дональд Трамп «имеет право» принимать необходимые меры, в частности, начинать переговоры с Данией, чтобы «аннексировать или иным образом приобрести Гренландию как территорию Соединенных Штатов».

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

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Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Германия Гренландия США Дональд Трамп Дания

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