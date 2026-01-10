Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и лидеры стран по всей Европе были шокированы угрозами насилия со стороны американских союзников из-за желания президента США Дональда Трампа получить Гренландию .

Об этом сообщило издание The New York Times.

Дипломаты и другие источники рассказали ему, что европейские чиновники были ошеломлены тем, что Трамп повторил свое желание получить Гренландию после годичных усилий, направленных на то, чтобы он отказался от этой идеи.

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NYT отмечает, что 5 января одного из ближайших помощников президента США Стивена Миллера попросили исключить использование военной силы для захвата Гренландии, которая является полуавтономной территорией Дании. Однако Миллер не просто отказался, а поставил под сомнение статус Гренландии, проигнорировал ее исторические связи с Данией и высмеял идею о том, что Европа может противостоять американским войскам.

«Настоящий вопрос заключается в том, по какому праву Дания утверждает контроль над Гренландией? Очевидно, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов» — заявил Миллер в эфире CNN.

В статье констатируется, что резкие заявления Миллера разрушили усилия Фредериксен, которая в течение года пыталась отговорить Трампа от желания контролировать Гренландию.

Согласно интервью NYT с более чем десятком дипломатических и военных чиновников, а также другими лицами в нескольких странах, заявления Миллера ошеломили и заметно разозлили Фредериксен, а также создали ощущение почти паники среди ее коллег в Европе.

По словам чиновников, комментарии Миллера и настаивание Трампа на том, что «нам определенно нужна Гренландия», кристаллизовали опасность для европейских лидеров.

«Сейчас они работают за кулисами над разработкой потенциальных ответов, включая идею наращивания сил НАТО для лучшего противодействия китайскому и российскому влиянию, или даже предложение Трампу доступа к огромным месторождениям полезных ископаемых Гренландии», — отмечается в статье.

Издание пишет, что сейчас формируется консенсус относительно того, что лидеры ЕС должны найти способ избежать разрушительной политической конфронтации с Трампом путем переговоров.

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«Одно из опасений, высказанных частным образом среди европейских чиновников, заключается в том, что Гренландия касается не безопасности или экономических ресурсов, а желания Трампа „снова сделать Америку больше“, как сказал один европейский министр иностранных дел, и войти в историю как расширитель американской территории впервые за десятилетия», — добавляет NYT.

Заявление Трампа о Гренландии 9 января о том, что он «хотел бы заключить сделку легким путем, но если мы не сделаем это легким путем, мы сделаем это тяжелым путем» оставили европейских чиновников потрясенными, возмущенными и раздраженными. Об этом изданию рассказали несколько официальных лиц.

Также в статье отмечается, что страны Европы не были едины в своей реакции на эти слова: 6 января заявления в поддержку Дании обнародовали лишь шесть членов ЕС из 27. В частном порядке чиновники расходятся во мнениях относительно того, насколько агрессивно критиковать Трампа, поскольку его помощь имеет решающее значение для усилий, направленных на прекращение войны России против Украины, которую многие европейские лидеры считают определяющей угрозой, объясняет NYT.

Один из европейских министров иностранных дел высказал мнение, что прямой вызов Трампу вызовет гневную реакцию, но не менее вредной будет и слишком слабая позиция.

Фредериксен публично предупредила, что попытка США захватить Гренландию силой «будет означать конец альянса НАТО», а Министерство обороны Дании заявило 9 января, что если произойдет вторжение в Гренландию, солдатам будет разрешено стрелять, не дожидаясь указаний от командования.

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, заявил на французском общественном радио, что не верит, что Трамп вторгнется в Гренландию.

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Другие представители Европы призвали сохранять спокойствие отметив, что государственный секретарь Марко Рубио планирует встретиться с чиновниками Дании в ближайшие дни.

В статье также отмечается, что на прошлой неделе президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «сотрудничество сильнее конфронтации».

Трое европейских дипломатов и высокопоставленный западный военный чиновник сообщили NYT, что по всей Европе пытаются сократить жесткую реакцию на слова Трампа, надеясь, что члены Конгресса в Соединенных Штатах, включая республиканцев, смогут убедить президента США и его помощников отступить.

Несколько чиновников отметили, что мало что подтверждает неизбежность вторжения и европейские лидеры все еще пытаются понять, насколько реальна угроза, какие именно цели у Трампа. Отмечается, что они не хотят рисковать эскалацией ситуации, прежде чем полностью ее поймут.

«По всей Европе переговоры по Гренландии начались всерьез во вторник утром, через несколько часов после комментариев Миллера, когда лидеры многих европейских стран собрались в Париже, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине. На следующий день в Париже министры иностранных дел Польши, Франции и Германии снова встретились. А в четверг в Брюсселе дипломаты обсудили идеи на заседании Североатлантического совета, политического органа НАТО. Послы из 27 стран Европейского Союза заслушали информацию о состоянии ситуации в пятницу. Тем временем чиновники со всей Европы обменивались телефонными звонками и текстовыми сообщениями», — сообщается в статье.

Европейские лидеры отметили, что заверили Фредериксен в своей поддержке, однако консенсуса относительно того, что делать, если Трамп выполнит свои угрозы, пока нет, утверждает NYT.

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Одна из обсуждаемых возможностей заключается в том, может ли Дания предложить изменить правовой статус Гренландии без изменения ее принадлежности. Один из чиновников объяснил изданию, что это дало бы США возможность действовать в Гренландии так, будто она принадлежит им, но без передачи острова.

Согласно этому предложению, гренландцы могли бы проголосовать за независимость и заключить соглашение с США ради безопасности и экономических выгод, но не стать частью США.

«Это, скорее всего, потребует значительного экономического предложения примерно 56 тысячам граждан Гренландии, которое значительно превысит то, что Дания предоставляет им сейчас, что оценивается примерно в 1 миллиард долларов в год», — говорится в статье.

В то же время, NYT предполагает, что это предложение не удовлетворит Трампа.

Еще один вариант, который обсуждают европейские чиновники, — это значительное наращивание сил НАТО в Гренландии, чтобы продемонстрировать Трампу, что Альянс серьезно настроен противодействовать деятельности Китая и России в Арктике.

На заседании Североатлантического совета чиновники взвесили возможность проведения морских учений с участием военных кораблей и ледоколов, рассказал один из послов НАТО. Это было бы знаком заверения, а также символом союзнических обязательств.

Некоторые европейские чиновники подняли вопрос о возможности расширения военного присутствия Соединенных Штатов в Гренландии без необходимости получения острова. Другие заявили, что Дания может добиваться соглашения о поставках Соединенным Штатам редких минералов из Гренландии, необходимых для высокотехнологичного и военного производства, в чем выразил заинтересованность Трамп, рассказывает NYT.

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Другие предложения, о которых упоминает издание, такие как создание постоянной европейской базы в Гренландии, вряд ли получат значительную поддержку среди чиновников на континенте. Несколько чиновников заявили, что лучше всего было бы оставить вопрос безопасности в пределах НАТО, таким образом привлекая американцев.

