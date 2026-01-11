Скандинавские страны опровергли слова Трампа о том, что воды Гренландии «кишат» российскими и китайскими кораблями

В скандинавских странах опровергли заявления президента США Дональда Трампа о российских и китайских судах возле Гренландии, которыми он пытается оправдать свое желание захватить остров , пишет Financial Times в воскресенье, 11 января.

FT ссылается на двух высокопоставленных дипломатов из скандинавских стран, которые имеют доступ к разведданными НАТО. По их словам, в последние годы в районе Гренландии не фиксировали никаких признаков присутствия российских и китайских кораблей или подлодок.

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«То, что там находятся китайцы и русские, — просто неправда. Я видел разведывательные данные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», — заявил один дипломат.

Другой собеседник FT из другой скандинавской страны также сказал, что утверждения Трампа не соответствуют действительности. По его словам, «они [российские и китайские суда] находятся в Арктике, но на российской стороне».

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде также опроверг слова Трампа и отметил, что активность РФ или Китая в регионе есть, но вокруг Гренландии ее очень мало. Эйде и один из высокопоставленных скандинавских дипломатов заявили, что российские подлодки активны возле Норвегии и курсируют со своей базы на Кольском полуострове через Баренцево море.

«Трамп приводил различные оправдания своему желанию взять под контроль геополитически важный остров с населением всего 57 000 человек, от вопросов национальной безопасности до интересов горнодобывающей промышленности. Однако в последние недели, по мере того как его риторика становилась все более агрессивной, он неоднократно упоминал российские и китайские суда», — напоминает FT.

Трамп уверял, что Гренландия «буквально кишит» российскими и китайскими кораблями, и если США не захватят остров, это сделают «Россия или Китай».

При этом и гренландские, и датские официальные лица говорят, что с момента попытки Китая помочь в строительстве нескольких аэродромов в Гренландии, которую Дания отклонила в 2018 году под давлением США, интереса к острову со стороны Китая практически не наблюдалось.

9 января лидеры всех пяти партий в парламенте Гренландии в совместном заявлении подчеркнули, что хотят быть гренландцами, а не американцами или датчанами.

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Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Супруга советника президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже заявил, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будем вести себя как сверхдержава».

Инфографика: NV

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (это собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).