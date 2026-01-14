Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен и министерка иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в посольстве Дании в США, 14 января 2026 года (Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен, который вместе с главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт 14 января проводил переговоры по Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, сообщил, что стороны не пришли к согласию, но договорились создать рабочую группу.

Расмуссен описал разговор с представителями администрации Трампа как «откровенный, но конструктивный» и заявил, что они обсуждали, «как обеспечить долгосрочную безопасность в Гренландии», сообщило издание The Guardian.

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В то же время, глава МИД Дании признал, что взгляды датской и американской сторон «продолжают расходиться».

Он отметил, что «президент четко выразил свою точку зрения», а Дания и Гренландия «имеют другую позицию».

По словам Расмуссена, Дания «продолжает считать, что долгосрочную безопасность Гренландии можно обеспечить внутри действующих рамок», и Дания и Гренландия считают, что «любые идеи, которые не уважают территориальную целостность Дании и право на самоопределение гренландского народа» являются «абсолютно неприемлемыми».

«Поэтому у нас все еще есть фундаментальное разногласие, но мы также соглашаемся не соглашаться», — добавил глава датского внешнеполитического ведомства.

По его словам, будет создана рабочая группа высокого уровня для изучения того, можно ли согласовать эти точки зрения. Группа должна сосредоточиться на беспокойстве США относительно проблем безопасности в Арктике, придерживаясь при этом датских красных линий, и впервые встретится «через несколько недель».

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Источник CNN среди датских дипломатов рассказал, что у датской стороны после встречи в Белом доме возник «осторожный оптимизм» и представители Дании считают, что «могло быть хуже».

Источник отметил, что, несмотря на недавнюю риторику, никакого окончательного требования Трампа на столе переговоров не было.

Датский дипломат также выразил мнение, что существует путь вперед, несмотря на обнародованные президентом США Дональдом Трампом 14 января комментарии о том, что «что-либо меньше», чем контроль США над Гренландией, является «неприемлемым» и Соединенным Штатам нужна эта территория для целей национальной безопасности, что, в свою очередь, может укрепить НАТО.

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Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте Трампе США «будут вести себя как сверхдержава».

4 января премьер-министерка Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

13 января во время пресс-конференции в Копенгагене премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров оказался в геополитическом кризисе, и если бы пришлось выбирать между США и Данией, он выбрал бы Данию.

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В ответ Трамп заявил, что не знает, кто такой Нильсен, но для премьера Гренландии это заявление станет «большой проблемой».