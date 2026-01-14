Если США хотят купить Гренландию , им, возможно, придется заплатить до 700 миллиардов долларов, пишет NBC News со ссылкой на три источника в среду, 14 января.

По словам источников телеканала, такую оценку составили ученые и бывшие американские чиновники на фоне желания Трампа захватить эту полуавтономную территорию Дании. Оценка предусматривает выделение более половины годового бюджета Минобороны США на эту задачу. Ранее официальные лица Дании и Гренландии отвергли заявления Трампа о том, что США получат Гренландию «тем или иным способом».

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Однако высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что госсекретарь США Марко Рубио поручил в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план «приоритетным» для президента США.

14 января у Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса запланирована встреча с официальными лицами из Дании и Гренландии, которые прибыли в Вашингтон в надежде лучше понять намерения Трампа. На прошлой неделе прошли обсуждения на более низком уровне между официальными лицами из Дании и Гренландии и Советом нацбезопасности Белого дома. Гренландия официально продолжает подчеркивать, что не хочет быть собственностью или частью США.

Инфографика: NV

По словам американского чиновника, США уже сейчас могут разместить в Гренландии дополнительные войска и расширить свои военные и безопасностные возможности в рамках действующего соглашения между двумя правительствами. В Гренландии на космической базе Питуффик находится небольшой американский военный контингент, который отслуживает радиолокационные системы. США и Дания также обмениваются разведывательной информацией о событиях в регионе.

«Хотя некоторые чиновники администрации Трампа заявляли, что США могут применить военную силу для захвата острова с населением 57 000 человек, некоторые представители администрации и союзники Белого дома считают, что более вероятным исходом будет попытка США выкупить остров или заключить с ним новый союз», — пишет NBC News.

Еще один возможный вариант — заключение так называемого соглашения о свободной ассоциации с Гренландии, которое предусматривало бы финансовую помощь США в обмен на предоставление им возможности присутствия в этой стране. У США есть такие соглашения с Республикой Маршалловы Острова, Федеративными Штатами Микронезии и Республикой Палау.

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«Сейчас в Европе и США растет ощущение неизбежности того, что Трамп добьется определенных успехов в своих стремлениях к завоеванию Гренландии, стремясь расширить американское влияние в Западном полушарии. Вопрос в том, как — с помощью экономического принуждения, дипломатии, военной силы — и в каком объеме», — отмечается в материале.

Иэн Лессер, научный сотрудник аналитического центра Немецкий фонд Маршалла в США, заявил, что угрозы Трампа захватить Гренландию могут быть попыткой давления на Гренландию и Данию, чтобы заставить их сесть за стол переговоров.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщало, что США обсуждают возможность единовременных выплат гренландцам в размере от $10 тыс. до $100 тыс. на человека, чтобы убедить их выйти из состава Дании и потенциально присоединиться к Соединенным Штатам.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

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4 января премьер-министерка Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

13 января во время пресс-конференции в Копенгагене премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров оказался в геополитическом кризисе и, если бы пришлось выбирать между США и Данией, он выбрал бы Данию.

В ответ Трамп заявил, что не знает, кто такой Нильсен, но для премьера Гренландии это заявление станет «большой проблемой».