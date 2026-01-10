«Не хотим быть американцами». Парламент Гренландии анонсировал внеочередное заседание из-за заявлений Трампа

Парламент Гренландии объявил о проведении внеочередного заседания на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять остров под свой контроль.

Об этом сообщило Reuters в субботу, 10 января.

По поводу созыва внеочередного заседания лидеры пяти политических партий выпустили совместное заявление. Они подчеркнули, что Соединенные Штаты должны уважать суверенитет Гренландии.

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«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», — говорится в заявлении.

Дата внеочередного заседания еще не назначена. Плановая сессия должна была состояться 3 февраля, а в последний раз парламент Гренландии собирался в ноябре 2025 года (обычно он проводит осенние и весенние сборы).

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они даже усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

В начале января жена советника президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала в соцсети Х карту с Гренландией, окрашенной в цвета американского флага. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен был возмущен и напомнил, что две страны являются союзниками, потому Штаты должны уважать территориальную целостность Королевства Дания.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа «прекратить угрозы» по захвату Гренландии. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (это собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не верит в применение Штатами военной силы для захвата Гренландии. По ее словам, такой шаг может иметь слишком серьезные последствия для НАТО.

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10 января телекомпания CNN сообщала, что Трамп озвучил два пути возможного заключения соглашения по Гренландии. По его словам, есть простой путь, но, если он не сработает, Штаты могут прибегнуть и к сложному варианту.