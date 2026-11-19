Датский парламент единогласно одобрил пакт о безопасности в Арктике между Гренландией, Данией и США .

Об этом 19 ноября сообщает британское издание The Guardian.

«Соглашение, подписанное в сентябре президентом США и премьер-министрами Гренландии и Дании — Йенсом-Фредериком Нильсеном и Метте Фредериксен — после многомесячных переговоров, обновляет оборонное соглашение 1951 года, предоставляя США подводный доступ к Гренландии и специальное разрешение на строительство системы противоракетной обороны», — пишет издание.

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Кроме того, пакт признает остров Гренландия — бывшую датскую колонию — равноправным партнером и предусматривает, что в случае обретения ею полной независимости от Дании он останется в НАТО.

Как заявил глава МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссен, после того как в начале ноября пакт уже был одобрен гренландским парламентом, для его вступления в силу оставалось лишь одно — президент Трамп должен направить уведомление в Конгресс США.

«Мы теперь выполнили свою часть обязательств. Это позитивное событие, поскольку оно устраняет всю неопределенность вокруг Гренландии и создает надлежащую основу для будущего сотрудничества», — заявил дипломат.

Однако, как отметил Расмуссен, что доверие Дании к США ранее было заметно подорвано.

«Итак, впереди стоит серьезная задача по восстановлению доверия. Но это будет происходить в рамках соглашения, и это хорошо», — отметил он.

Ранее президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении установить контроль США над Гренландией — автономной территорией в составе Королевства Дания, обладающей значительными запасами полезных ископаемых. Свои устремления он объяснял соображениями национальной безопасности.

Фото: NV

В октябре 2026-го президент США также сообщил, что на острове планируют начать масштабные геологоразведочные работы по поиску нефти, газа и других полезных ископаемых.

Заявление Трампа прозвучало более чем через месяц после подписания США, Данией и Гренландией нового соглашения в сфере безопасности, предусматривающего усиление американского военного присутствия и присутствия в области безопасности на острове.

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3 ноября президент США во время телефонного включения в эфире канала Fox News, назвал Гренландию «величайшим подарком», который США когда-либо получали от Европы. Более того, Трамп утверждал, что остров уже «перешел под контроль Вашингтона».

«Помните, [Европа] только что преподнесла Соединенным Штатам величайший подарок, который мы когда-либо получали. Знаете, что это было? Гренландия. Мы только что получили Гренландию — вы ведь знаете об этом, правда?» — сказал он.