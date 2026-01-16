«США имеют три ветви власти». В Конгрессе заявили о готовности помешать Трампу аннексировать Гренландию

В Конгрессе США пригрозили применить свои полномочия, чтобы помешать Трампу захватить Гренландию (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

В Конгрессе США заявили о готовности использовать полномочия Конгресса, чтобы заблокировать попытки президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию . Об этом сообщает Politico .

Сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски пригрозила применить полномочия Конгресса, чтобы помешать Трампу захватить Гренландию.

Во время выступления перед журналистами она подчеркнула, что «в США есть три ветви власти».

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«В Конгрессе мы имеем инструменты, предусмотренные конституционными полномочиями, которые касаются именно полномочий по распоряжению бюджетом через ассигнования», — отметила Мурковски, имея в виду контроль Конгресса над федеральными расходами.

Сенатор подчеркнула, что США должны рассматривать Гренландию как «союзника», а не как «актив».

В то же время сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что также будет продвигать законодательство, которое ограничит полномочия Трампа действовать в одностороннем порядке.

Кроме того, он поставил под сомнение аргументы американского президента относительно важности Гренландии с точки зрения национальной безопасности.

«Существуют ли реальные, насущные угрозы безопасности Гренландии со стороны Китая и России? Нет, сегодня — нет», — отметил Кунс.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава», и при президенте Трампе США «будут вести себя как сверхдержава».

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

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13 января в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

14 января министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен, который вместе с главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт 14 января проводил переговоры по Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, сообщил, что стороны не пришли к согласию, но договорились создать рабочую группу.