«Не понимаю, что ты делаешь в Гренландии». Трамп обнародовал личные сообщения от Макрона и генсека НАТО Рютте

Президент Франции Эммануэль Макрон в обнародованном сообщении предложил президенту США Дональду Трампу организовать после Давоса встречу G7 в Париже (Фото: REUTERS/Al Drago)

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social опубликовал сообщение, которое, по его словам, прислал ему французский лидер Эммануэль Макрон. Также он выложил скриншот текстового сообщения, которое, как утверждается, от генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Согласно опубликованному тексту, Макрон предложил Трампу провести встречу лидеров Большой семерки (G7) в Париже в ближайший четверг, 22 января.

Он также выразил непонимание относительно действий Трампа в отношении Гренландии.

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«Мой друг, Мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем совершить великие дела по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии», — говорится в сообщении на обнародованном президентом США скриншоте.

Далее Макрон предложил «сделать большие вещи»:

«1) Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днем. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян — на полях. 2) Давай поужинаем вместе в Париже в четверг перед тем как ты вернешься в США».

Фото: Скриншот / Truth Social

Впоследствии Трамп в очередном сообщении в Truth Social выложил в свободный доступ сообщение от Рютте следующего содержания:

«Господин президент, дорогой Дональд,

то, чего Вы сегодня достигли в Сирии, действительно впечатляет.

Я использую свои публичные выступления в Давосе, чтобы акцентировать внимание на вашей работе там, в Газе и Украине.

Я готов найти путь вперед в вопросе Гренландии.

С нетерпением жду встречи с вами. Ваш Марк".

Фото: Скриншот / Truth Social

19 января президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует сосредоточиться на войне России против Украины, а не на Гренландии.

Всемирный экономический форум (WEF Annual Meeting) стартовал в Давосе (Швейцария) 19 января и продлится до 23 января.

Ожидается, что к форуму присоединятся почти 3 000 мировых лидеров из более чем 130 стран.