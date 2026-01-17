«Язык гангстеров»: бывший генсек НАТО Расмуссен раскритиковал Трампа за заявления о Гренландии, которые отвлекают внимание мира от Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп использует риторику в отношении Гренландии подобную «гангстерской». Захват Гренландии будет означать конец «нынешнего мирового порядка», сказал он в интервью Financial Times.

«С детства я считал Соединенные Штаты естественным лидером свободного мира. Я даже говорил о США как о мировом полицейском. Теперь мы видим, что Соединенные Штаты используют язык, достаточно близкий к гангстерам, которых они должны контролировать в Москве, Пекине и т. д. », — сказал экс-генсек НАТО.

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Он считает, что риторика относительно Гренландии, которая не угрожает ни Европе, ни США, сейчас отвлекает внимание мира от войны России в Украине. На фоне заявлений Трампа Москва надеется, что Гренландия станет «айсбергом, который потопит НАТО», считает Расмуссен.

«Завоевание Гренландии будет означать конец мирового порядка, каким мы его знаем», — сказал он.

Бывший премьер Дании предлагает стране представить Трампу три конкретных предложения. В частности, следует обновить оборонное соглашение 1951 года, которое предоставляет США большое влияние на Гренландию в вопросе того, где Вашингтон и НАТО должны разместить больше военных баз.

Сейчас США содержат только одну базу на острове, где размещается 150 солдат. Во время Холодной войны там было 17 объектов и более 10 тысяч военных, пишет FT.

Также Дания должна предложить инвестиционное соглашение для привлечения больших американских средств в полезные ископаемые в Гренландии. Кроме того, Копенгаген, по мнению Расмуссена, должен заключить соглашение с Вашингтоном о стабильности и устойчивости, «чтобы предотвратить влияние России и Китая».

Андерс Фог Расмуссен был премьер-министром Дании в 2001—2009 годах. В августе 2009-го занял должность генерального секретаря НАТО, оставив ее 30 сентября 2014 года. С 2016 по 2019 год был внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.

Интерес США к Гренландии — главное

Дональд Трамп во время своего первого президентства неоднократно заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Инфографика: NV

В 2025 году заявления по Гренландии участились после операции по отстранению от власти венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

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4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (обственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке, в Европе заявили о военных учениях Arctic Endurance.

Европарламент выразил «однозначную поддержку» Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

14 января прошла встреча лидеров Дании и США в Белом доме. 16 января сообщалось, что США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений.