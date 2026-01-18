Министр финансов США поддержал введение Трампом пошлин из-за Гренландии

Скотт Бессент заявил, что Трамп может использовать экономическую мощь США, чтобы избежать горячей войны (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)

Министр финансов США Скотт Бессент поддержал заявление президента Дональда Трампа о введении пошлин на товары из государств, которые выступили против присоединения Гренландии к Штатам.

В интервью NBC News Бессент объяснил действия Трампа стремлением избежать чрезвычайной ситуации в США в будущем.

Отвечая на вопрос, какая чрезвычайная ситуация оправдывает пошлины против государств, которые противостоят амбициям Трампа по захвату Гренландии, министр финансов США заявил, что «чрезвычайная ситуация в стране заключается в избежании чрезвычайной ситуации в стране».

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«Это стратегическое решение президента. Это геополитическое решение, и он может использовать экономическую мощь США, чтобы избежать горячей войны», — добавил он.

На вопрос о том, рассматривает ли еще Трамп возможность присоединения Гренландии путем военных действий, Бессент ответил, что «не разговаривал с президентом по этому поводу».

Министра финансов США также спросили, чем аннексия Гренландии будет отличаться от аннексии украинского Крыма Россией.

«Я считаю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов», — ответил он.

В июле администрация Трампа договорилась со странами ЕС о торговом соглашении, которое снизило пошлины на импорт из них. На вопрос, как страны могут быть уверены в торговых соглашениях, если Трамп готов их сорвать, Бессент ответил, что «торговая сделка еще не была окончательно заключена, и что действия в условиях чрезвычайной ситуации могут очень отличаться от торгового соглашения».

«Сейчас мы находимся в очень хорошем балансе с Китаем, но если бы Китай сделал что-то, что нарушило бы этот баланс, я думаю, президент был бы готов действовать», — продолжил министр финансов США,

На вопрос, что важнее для национальной безопасности США — Гренландия или НАТО, Бессент назвал это «ошибочным выбором». Позже он подтвердил, что «конечно, мы будем оставаться частью НАТО».

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

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Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

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Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или другие платежи». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

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18 января Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания опубликовали совместное заявление в ответ на объявление Трампом о новых пошлинах.

Страны подчеркнули, что угрозы введения пошлин «подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации». Также они выразили свою солидарность и поддержку Дании и народу Гренландии.

Кроме этого, страны отметили, что как члены НАТО они стремятся укрепить безопасность в Арктике, а военные учения, проводимые вместе с союзниками, «соответствуют этой необходимости» и «ни для кого не представляют угрозы».

