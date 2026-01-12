Вид на космическую базу Питуффик (бывшая авиабаза Туле) в Гренландии, 4 октября 2023 года (Фото: Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

ЕС может согласиться на усиление американского присутствия в Гренландии в обмен на гарантии безопасности США для Украины, сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Издание уверяет, что Европа будет выступать против любых попыток отделить Гренландию от Дании. Однако, как отмечает Politico, США имеют козырь в виде Украины.

Анонимный дипломат ЕС рассказал, что один из возможных сценариев — это пакетное соглашение «безопасность за безопасность».

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Согласно этому соглашению, Европа получает от администрации президента Дональда Трампа более твердые гарантии в отношении Украины в обмен на расширение роли США в Гренландии.

Собеседник отметил, что такой сценарий является «горькой пилюлей», но лучше, чем возможный выход США из переговоров об окончании войны России против Украины.

Politico пишет, что США имеют несколько вариантов по Гренландии, один из которых предусматривает военное вторжение.

Один из датских политиков считает, что американцам нужно всего пять вертолетов и немного войск для захвата острова.

По его словам, гренландцы «ничего не смогут сделать».

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они даже усилились в январе этого года после операции по устранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

В начале января жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала в соцсети Х карту с Гренландией, окрашенной в цвета американского флага. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен был возмущен и напомнил, что две страны являются союзниками, поэтому Штаты должны уважать территориальную целостность Королевства Дания.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» по захвату Гренландии. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (это сама Дания, Гренландия и Фарерские острова).

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5 января Трамп вновь повторил, что США «с точки зрения национальной безопасности» нужна Гренландия. Президент добавил, что Европейский Союз «нуждается», чтобы Гренландия была под контролем США, и в ЕС якобы «это знают».

6 января лидеры европейских стран выразили общую позицию по Гренландии после новых посягательств Трампа на остров. Они подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы.