«Немного нервирует». Сенатор-республиканец США осудил заявление нового главы МИД Израиля об Украине и России 3 января, 14:57 Линдси Грэм (Фото:Lindsey Graham / Facebook)

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм осудил заявление нового главы МИД Израиля Эли Коэна о том, что он собирается поговорить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и хочет «меньше публично говорить» об Украине.

В своем Twitter Грэм написал, что такая позиция Коэна его «немного нервирует».

Он отметил, что приветствует обещание продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине.

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«Однако мысль, что Израилю следует меньше говорить о преступном вторжении России в Украину, немного нервирует», — заявил он.

Грэм также надеется, что «Коэн понимает, — когда он говорит с Лавровым, он говорит с представителем преступного режима, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах».

«Молчание о преступном поведении России нехорошо выглядит», — подчеркнул сенатор.

В понедельник, 2 января, Коэн объявил на правительственной церемонии, посвященной вступлению в должность министра иностранных дел Израиля, что «в вопросе России и Украины мы обязательно сделаем одно — будем меньше об этом говорить публично». Также он добавил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

Коэн и министр иностранных дел страны-террориста России Сергей Лавров проведут беседу 3 января.