Направлялся на Пелопоннес. В Греции задержали российский нефтяной танкер
В Греции задержали российский нефтяной танкер (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)
Российский нефтяной танкер был заблокирован береговой охраной Греции после перехвата у побережья острова Эвия.
Война России против Украины — главные события 19 апреля
Об этом сообщает Kathimerini.
Представители береговой охраны сообщили, что приказ о задержании судна был отдан ведомством, которое занимается борьбой с отмыванием денег, в соответствии с руководящими принципами санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину.
По данным источников, судно Pegas под российским флагом направлялось на Пелопоннес, чтобы перегрузить груз нефти на другое судно.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.