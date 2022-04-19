Направлялся на Пелопоннес. В Греции задержали российский нефтяной танкер 19 апреля, 13:35 Цей матеріал також доступний українською В Греции задержали российский нефтяной танкер (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Российский нефтяной танкер был заблокирован береговой охраной Греции после перехвата у побережья острова Эвия.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщает Kathimerini.

Представители береговой охраны сообщили, что приказ о задержании судна был отдан ведомством, которое занимается борьбой с отмыванием денег, в соответствии с руководящими принципами санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину.

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По данным источников, судно Pegas под российским флагом направлялось на Пелопоннес, чтобы перегрузить груз нефти на другое судно.

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