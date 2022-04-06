Греция высылает 12 российских дипломатов
Из Греции высылают 12 российский дипломатов (Фото:GregMontani/pixabay.com)
Греция высылает 12 российский дипломатов.
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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Греции, передает Greek City Times.
Конкретная причина высыпки пока не названа.
Исполняющий обязанности Генерального секретаря проинформировал посла России об этом решении.
Ранее о высылке российских дипломатов объявил ряд европейских стран. В том числе о высылке дипломатов заявили Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (по данным СМИ, около 30 человек), Германия (по данным СМИ, около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 российских дипломатов.
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