Греция высылает 12 российских дипломатов

6 апреля, 13:02
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Из Греции высылают 12 российский дипломатов (Фото:GregMontani/pixabay.com)

Из Греции высылают 12 российский дипломатов (Фото:GregMontani/pixabay.com)

Греция высылает 12 российский дипломатов.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Греции, передает Greek City Times.

Конкретная причина высыпки пока не названа.

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Исполняющий обязанности Генерального секретаря проинформировал посла России об этом решении.

Ранее о высылке российских дипломатов объявил ряд европейских стран. В том числе о высылке дипломатов заявили Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (по данным СМИ, около 30 человек), Германия (по данным СМИ, около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 российских дипломатов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Греция Дипломатия Война России против Украины

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