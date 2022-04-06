Греция высылает 12 российских дипломатов 6 апреля, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Из Греции высылают 12 российский дипломатов (Фото:GregMontani/pixabay.com)

Греция высылает 12 российский дипломатов.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Греции, передает Greek City Times.

Конкретная причина высыпки пока не названа.

Видео дня

Исполняющий обязанности Генерального секретаря проинформировал посла России об этом решении.

Ранее о высылке российских дипломатов объявил ряд европейских стран. В том числе о высылке дипломатов заявили Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (по данным СМИ, около 30 человек), Германия (по данным СМИ, около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 российских дипломатов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.