«Странная пара». Греция разделяет позицию Венгрии по блокированию санкций против России — Politico 27 мая, 17:27 Флаг Греции (Фото:Pexels)

Отныне Греция также блокирует санкции против России, которые планируют ввести в Евросоюзе. Будапешт и Афины не одобряют новый пакет ограничений из-за наличия своих компаний в списке подсанкционных.

О новой позиции Греции по наложению новых ограничений, направленных на прекращение российской агрессии, сообщает Politico со ссылкой на инсайдеров в ЕС.

Сообщается, что Украина составила список компаний-спонсоров войны, в который вошли и ряд европейских компаний.



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«Странная пара» Греция и Венгрия хотят, чтобы некоторые их компании были вычеркнуты из этого списка. Только при этом условии они готовы согласиться на введение этого пакета санкций.

«Венгрия и Греция используют пакет санкций как политический рычаг, чтобы исключить свои компании из списка, составленного Украиной», — говорится в сообщении.

Один из дипломатов ЕС отметил, что до тех пор, пока Венгрия и Греция отказываются принимать текущий пакет санкций, «нет никакого давления, чтобы двигаться в других вопросах».

Отмечается, что несмотря на общую позицию Венгрии и Греции по блокированию санкций против России, уровень разочарования Будапештом гораздо выше, поскольку его пророссийская и прокитайская позиция часто мешала ЕС достичь единогласия в решениях касательно Москвы и Пекина.

Сейчас ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России. Десять предыдущих пакетов санкций были сосредоточены на мерах, направленных на опустошение военного бюджета российскогодиктатора Владимира Путина. Теперь Брюссель хочет избежать обхода введенных санкций. Будущий 11 пакет будет направлен на другие страны, которые помогают Москве уклониться от эмбарго.