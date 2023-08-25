Греция отменяет контракт с РФ на обслуживание ЗРК и планирует передать их Украине — СМИ

25 августа, 14:48
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ЗРК Тор-М1 (Фото:Wikipedia)

ЗРК Тор-М1 (Фото:Wikipedia)

Греция отменяет действие контракта с Россией на обслуживание зенитно-ракетных комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ и, вероятно, планирует передать их через третьи страны в Украину.

Об этом сообщает Pronews.gr.

Министр обороны Греции Никос Дендиас в секретном документе, который просочился через парламент страны, отметил, что новых контрактов на закупку запчастей и обслуживание ЗРК малой дальности не будет.

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Это означает, что сейчас идет «отсчет» времени до их полного выхода из строя, поскольку имеющихся запасных частей хватает лишь на несколько месяцев.

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Контракт на продолжение поддержки систем в ближайшие годы составил более 102 млн евро.

Всего на вооружении военных сил и воздушно-космических сил Греции находится 21 единица самоходных зенитных ракетных комплексов Тор-М1, а также 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с дальностью стрельбы 10−12 км.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   ЗРК Война России против Украины ЗРК Тор

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