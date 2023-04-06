В Грецию приехал Резников. Ему пообещали боеприпасы
Алексей Резников в Греции (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Министр обороны Алексей Резников прибыл в Грецию с визитом. Ему пообещали дополнительные поставки боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия.
Об этом сообщает ekathemerini.
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос во время совместной пресс-конференции с Резниковым заявил, что Афины «окажут любую поддержку Украине на этом очень важном, решающем этапе войны».
«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это очень четкая позиция, которую мы заняли с самого начала», — добавил Панайотопулос.
Выступая в парламенте накануне визита Резникова, он заявил, что Греция не будет оказывать никакой военной помощи, которая могла бы поставить под угрозу ее собственную оборону, и подчеркнул, что основные планы закупок вооружений остаются неизменными, несмотря на недавнее ослабление напряженности в отношениях с соседней Турцией.
По словам министра, танки Leopard немецкого производства не могут быть предоставлены Украине.
«Ходят слухи, что мы отправим истребители, и С-300, и то, и это. Ради бога. Мы даем то, что можем дать, но ничего, что могло бы хоть немного ослабить наши собственные оборонительные возможности, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности», — сказал Панайотопулос.