В Грецию приехал Резников. Ему пообещали боеприпасы 6 апреля, 20:00 Алексей Резников в Греции (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Алексей Резников прибыл в Грецию с визитом. Ему пообещали дополнительные поставки боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия.

Об этом сообщает ekathemerini.

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос во время совместной пресс-конференции с Резниковым заявил, что Афины «окажут любую поддержку Украине на этом очень важном, решающем этапе войны».

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«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это очень четкая позиция, которую мы заняли с самого начала», — добавил Панайотопулос.

Выступая в парламенте накануне визита Резникова, он заявил, что Греция не будет оказывать никакой военной помощи, которая могла бы поставить под угрозу ее собственную оборону, и подчеркнул, что основные планы закупок вооружений остаются неизменными, несмотря на недавнее ослабление напряженности в отношениях с соседней Турцией.

По словам министра, танки Leopard немецкого производства не могут быть предоставлены Украине.

«Ходят слухи, что мы отправим истребители, и С-300, и то, и это. Ради бога. Мы даем то, что можем дать, но ничего, что могло бы хоть немного ослабить наши собственные оборонительные возможности, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности», — сказал Панайотопулос.