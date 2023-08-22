Греция приобщится к восстановлению Одессы 22 августа, 02:44 Кириакос Мицотакис с Владимиром Зеленским (Фото:REUTERS/Stelios Misinas)

Греция выразила готовность приобщиться к восстановлению Украины. В частности Одессы, исторический центр которой при поддержке Греции был включен в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Греция будет присутствовать в титанических усилиях по реконструкции и восстановлению вашей страны, используя наш большой опыт — в строительном секторе, через государственно-частное партнерство, имея мощные возможности в сфере цифровизации, здравоохранения, охраны памятников культуры — с фокусом на Одессу, исторический центр которой при поддержке Греции был включен в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО», — отметил премьер-министр Греции.

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Он также отметил, что Греция, в частности, могла бы помочь восстанавливать поврежденные в результате войны исторические здания в центре города.