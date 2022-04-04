Сделать еще красивее и лучше. Греция будет помогать восстанавливать Одессу — МИД 4 апреля, 13:19 Цей матеріал також доступний українською В Греции заявили, что будут помогать восстанавливать Одессу (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Греция будет помогать восстанавливать Одессу.

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Об этом сообщили в МИД Греции.

Министр иностранных дел страны Никос Дендиас заявил, что ясно даже за дымом сегодняшних бомб, что у Одессы будет светлое будущее.



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«Единственное, что я могу сказать сейчас, в это трудное время, это то, что мы будем частью этого будущего, помогая вам восстанавливать этот город и делать его еще красивее, еще лучше», — заявил он.

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3 апреля Одессу посетил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Он передал гуманитарный груз медикам и встретился с начальником Одесской ОВА Максимом Марченко.

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