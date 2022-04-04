Сделать еще красивее и лучше. Греция будет помогать восстанавливать Одессу — МИД
В Греции заявили, что будут помогать восстанавливать Одессу (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Греция будет помогать восстанавливать Одессу.
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Об этом сообщили в МИД Греции.
Министр иностранных дел страны Никос Дендиас заявил, что ясно даже за дымом сегодняшних бомб, что у Одессы будет светлое будущее.
«Единственное, что я могу сказать сейчас, в это трудное время, это то, что мы будем частью этого будущего, помогая вам восстанавливать этот город и делать его еще красивее, еще лучше», — заявил он.
3 апреля Одессу посетил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Он передал гуманитарный груз медикам и встретился с начальником Одесской ОВА Максимом Марченко.
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