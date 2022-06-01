Греция подтвердила отправку в Украину БМП в обмен на новую технику из Германии 1 июня, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Кириакос Мицотакис (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Власти Греции подтвердили, что Германия поможет вывезти из страны БМП 1 в Украину, отправив Афинам взамен современные немецкие машины Marder.

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Об этом сообщается на сайте правительства Греции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что он говорил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о возможности такого обмена бронетехникой, также известного как Ringtausch на немецком языке.

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«Теперь это будет обсуждаться очень конкретно между министерствами обороны [обеих стран] и затем также может быть быстро реализовано», — сказал канцлер.

Детали будут согласованы в ближайшее время между Министерством национальной обороны Греции и Федеральным министерством обороны Германии, чтобы соглашение было реализовано как можно скорее.

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