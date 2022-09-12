Греция не отправит Украине ЗРК С-300 российского производства 12 сентября, 05:49 Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Греция не будет отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства. Там считают, что это ослабило бы обороноспособность Греции.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет Protothema.



Премьер ответил категорическим отказом на вопрос о возможной поставке Украине комплексов С-300. Он добавил, что какая-либо поддержка Украины не должна проходить путем ослабления обороны Греции.

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Он также упомянул о договоренности с Германией о предоставлении старых греческих БМП-1 Украине и их одновременной замене на немецкие бронемашины типа Marder1A3, отметив, что переговоры еще продолжаются.

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