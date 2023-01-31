Греция не даст Украине Leopard 2 из-за роста напряженности с Турцией 31 января, 23:18 Флаг Греции (Фото:Dimhou / pixabay)

Греция отказалась предоставить Украине танки Leopard 2, потому что сама в них нуждается из-за роста напряженности в отношениях с Турцией.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Nikkei Asia.

Мицотакис сказал, что Греция оказала существенную помощь Украине, но танки передать не может.

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«Мы оказали значительную военную поддержку Украине, например, бронетранспортерами, но мы не будем предоставлять танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей оборонной позиции», — сказал премьер Греции.

Как отмечается, Греция и Турция десятилетиями спорят о суверенитете Кипра и контроле над восточным Средиземноморьем и Эгейским морем. Напряженность между соседними странами снова нарастает сейчас, за несколько месяцев до всеобщих выборов в Турции.

«Мы всегда четко заявляли, что готовы поддерживать Украину, но не в ущерб нашим оборонным возможностям», — добавил Мицотакис.

Премьер Греции раскритиковал Турцию за то, что она не ввела санкции против Москвы и отказывается ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

21 января Кипр заявил о готовности отправить Украине танки Т-80У советского производства в обмен на немецкие Leopard. На вооружении страны есть около 80 таких танков.