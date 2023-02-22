Греция не будет передавать С-300 Украине — премьер

22 февраля, 16:16
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Кириакос Мицотакис и Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)

Кириакос Мицотакис и Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция не будет отправлять зенитно-ракетные комплексы С-300 в Украину.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Во время ужина в честь визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Афины Мицотакис подчеркнул, что Греция не может допустить образования дыр в системе обороны.

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Издание пишет, что Афины хотят работать с США над выводом из эксплуатации российских вооружений.

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Также обе стороны готовят программу по широкой замене российского оружия американским.

СМИ сообщали, что Греция готова отправить российские зенитные системы С-300 Украине, но только если США установят на Крите взамен них противоракетные комплексы Patriot.

https://www.youtube.com/watch?v=EGmaxnljvRY&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Греция ЗРК С-300 Война России против Украины

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