Греция назвала условие передачи Украине зенитных систем С-300 16 декабря, 17:46 С-300 (Фото:Ivan Piyanin/www.flickr.com)

Греция готова отправить российские зенитные системы С-300 Украине, но только если США установят на Крите взамен них противоракетные комплексы Patriot.

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Об этом сообщает издание pronews.gr со ссылкой на министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса.

«Речь идет не о покупке, а об установке, а значит система Patriot будет под контролем американцев», — сказано в сообщении.

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По данным издания, об этом министр обороны заявил во время рождественского мероприятия, которое проходило в Министерстве обороны.

Главе ведомстве задали вопрос о роли С-300 на Крите и в ПВО Греции, в ответ он сказал:

«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции — соединения с национальной системой ПВО — С-300 могут быть удалены. Тот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую они могут захотеть отправить в Украину», — сказал он.

Издание пишет, что из его слов следует, что в случае предоставления американских аналогов Греция также может отправить Украине Тор-М1 и Оса-АКМ.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе.

Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.

По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.