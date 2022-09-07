Греция из-за заявлений Эрдогана пожаловалась на Турцию в ООН и НАТО 7 сентября, 20:40 Реджеп Эрдоган (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Греция направила письма НАТО и ООН, в которых она пожаловалась на «воспалительные» заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и просила эти организации осудить поведение Анкары.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее на этой неделе Европейский Союз выразил обеспокоенность заявлениями Эрдогана, обвинившего Грецию, члена ЕС, в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море и сказал, что Турция готова «сделать все, что необходимо, когда придет время».

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По данным турецкого государственного информационного агентства Anadolu, на этой неделе Анкара направила письма Европейскому Союзу, НАТО и Организации Объединенных Наций, в которых объясняла свою позицию и взгляды на вопросы, включая частые претензии на воздушное пространство, территориальные воды и статус демилитаризации островов Эгейского моря.

Греческие дипломатические источники заявили в среду, что письмо Турции уродует реальность, а ее аргументы необоснованны и нарушают международное право. По их словам, Греция также направила письма ООН и НАТО.

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