Греция и Турция провели переговоры при посредничестве Германии — СМИ 19 декабря, 23:27 Флаг Греции (Фото:Dim Hou / Pixabay)

Представители Греции и Турции провели тайную встречу в Брюсселе при посредничестве Германии, сообщает греческая служба DW в понедельник, 19 декабря.

По данным издания, на переговорах присутствовали глава дипломатического офиса премьер-министра Греции Анна-Мария Бура, представитель администрации президента Турции и советник Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын, а также советник канцлера Германии Йенс Плетнер.



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Представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт в комментарии журналисту подтвердил, что встречу провели по инициативе Германии, но не раскрыл содержание переговоров. По словам Хебештрайта, «встреча состоялась, и ожидается, что другие подобные контакты последуют». На вопрос о том, может ли это быть началом посреднической инициативы Германии, Хебештрайт ответил, что «мы на это надеемся».

11 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие ракеты могут достичь Афин, если они «не успокоятся».

Члены НАТО Турция и Греция конфликтуют по ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и споры по местному воздушному пространству.

В последние месяцы Турция усилила свою риторику против Греции, поскольку считает, что на греческих островах Эгейского моря, недалеко от береговой линии Турции, продолжается военное наращивание.

Афины же заявляют, что им необходимо оградить острова, многие из которых расположены у турецкого побережья, от потенциальной атаки военных десантных кораблей Турции.



Также Греция предоставила американским военным неограниченный доступ к ключевым базам в обновленном соглашении о взаимном оборонном сотрудничестве, что вызвало критику со стороны Турции.

Эрдоган прекратил все двусторонние переговоры с Грецией в мае 2021 года, после того как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал США заблокировать продажу оружия Турции.

Ранее Греция призывала западных союзников положить конец агрессивной риторике Турции.