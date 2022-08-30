Греция бросила вызов НАТО и его союзникам — Эрдоган

30 августа, 23:05
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что провокационные действия Греции недопустимы и бросают вызов НАТО.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

Он также добавил, что Греция своими действия якобы бросает вызов и союзникам НАТО.

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«Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, которое началось с нарушения нашего воздушного пространства и продолжилось радиолокационным захватом С-300 наших самолетов», — заявил Эрдоган во время участия на торжественном концерте, посвященном Дню Победы.

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Также Эрдоган сказал, что Турция знает истинные намерения тех, кто использует Грецию. По его словам Греция не является конкурентом Турции ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении.

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28 августа системы противовоздушной обороны Греции С-300 были задействованы для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Турция Греция Реджеп Тайип Эрдоган

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