Чешский депутат заявил о «гражданской войне» в Украине, глава МИД Чехии резко ему ответил 1 мая, 14:38 В Чехии скандал из-за заявлений одного из депутатов о войне в Украине (Фото:Vlasta Juricek/Flickr)

Депутат чешской партии Свобода и прямая демократия Иржи Кобза заявил, что в Украине идет «гражданская война». Ему резко ответил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Как сообщает издание Novinky, чешский депутат сделал свое скандальное заявление в эфире ток-шоу на CNN Prima News.

«В данный момент в Украине идет гражданская война», — сказал Кобза.

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Липавский моментально отреагировал.

«В Украине нет никакой гражданской войны. Это абсолютно непристойная ложь», — сказал он.

Депутат продолжил настаивать на своем, аргументируя это тем, что в Украине продолжаются две войны.

«Гражданская война там продолжается, независимо от того, есть там русские или нет. Есть и другая война, российско-украинская. Но гражданская война — это худшая форма войны, которая только может существовать», — добавил Кобза.

Липавский обвинил депутата в том, что он использует российские нарративы.

«Это российская имперская агрессия с самого начала. Они создали фальшивые государства. Вы покупаетесь на российский нарратив — и это печально», — резюмировал он.

28 апреля президент Чехии Петр Павел посетил в Киев впервые с момента своего избрания на пост главы республики. Украина и Чехия подготовили шесть совместных проектов по производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов, а также ремонту танков.