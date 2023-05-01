Чешский депутат заявил о «гражданской войне» в Украине, глава МИД Чехии резко ему ответил
В Чехии скандал из-за заявлений одного из депутатов о войне в Украине (Фото:Vlasta Juricek/Flickr)
Депутат чешской партии Свобода и прямая демократия Иржи Кобза заявил, что в Украине идет «гражданская война». Ему резко ответил глава МИД Чехии Ян Липавский.
Как сообщает издание Novinky, чешский депутат сделал свое скандальное заявление в эфире ток-шоу на CNN Prima News.
«В данный момент в Украине идет гражданская война», — сказал Кобза.
Липавский моментально отреагировал.
«В Украине нет никакой гражданской войны. Это абсолютно непристойная ложь», — сказал он.
Депутат продолжил настаивать на своем, аргументируя это тем, что в Украине продолжаются две войны.
«Гражданская война там продолжается, независимо от того, есть там русские или нет. Есть и другая война, российско-украинская. Но гражданская война — это худшая форма войны, которая только может существовать», — добавил Кобза.
Липавский обвинил депутата в том, что он использует российские нарративы.
«Это российская имперская агрессия с самого начала. Они создали фальшивые государства. Вы покупаетесь на российский нарратив — и это печально», — резюмировал он.
28 апреля президент Чехии Петр Павел посетил в Киев впервые с момента своего избрания на пост главы республики. Украина и Чехия подготовили шесть совместных проектов по производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов, а также ремонту танков.