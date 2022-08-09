Во Франции гражданам РФ запретили посещать Венсенский замок из-за войны в Украине 9 августа, 11:28 Гражданам РФ запретили посещать замок Венсен (Фото:tdevry/www.flickr.com)

Граждане РФ больше не могут посещать Венсенский замок недалеко от Парижа, в котором находятся архивы Министерства вооруженных сил Франции.

Об этом сообщает 20 Minutes.

Памятник, расположенный на юго-востоке Парижа, включает в себя один из центров Службы исторической защиты, чьи библиотеки и архивы доступны для посетителей при определенных условиях.

Видео дня

Министерство вооруженных сил заявило, что «после вторжения в Украину» оно решило «ограничить доступ в военные помещения министерства для граждан России».

Однако «запросы, касающиеся журналистских обязанностей», могут быть сделаны.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны полностью закрыть въезд для граждан РФ.

Глава государства отметил, что «самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю».

Зеленский напомнил, что россияне самостоятельно несколько раз выбрали кремлевского диктатора Путина, и не борются с плодами его правления.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

«Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это — неправильно», — заявила она.

По словам Марин, передвижение россиян обсуждалось на саммитах ЕС всю весну, но на туризм санкции пока не распространялись.

Ранее посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

Также Министерство иностранных дел Эстонии сообщало, что готовит предложения ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.