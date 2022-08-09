Во Франции гражданам РФ запретили посещать Венсенский замок из-за войны в Украине

9 августа, 11:28
Гражданам РФ запретили посещать замок Венсен (Фото:tdevry/www.flickr.com)

Гражданам РФ запретили посещать замок Венсен (Фото:tdevry/www.flickr.com)

Граждане РФ больше не могут посещать Венсенский замок недалеко от Парижа, в котором находятся архивы Министерства вооруженных сил Франции.

Об этом сообщает 20 Minutes.

Памятник, расположенный на юго-востоке Парижа, включает в себя один из центров Службы исторической защиты, чьи библиотеки и архивы доступны для посетителей при определенных условиях.

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Министерство вооруженных сил заявило, что «после вторжения в Украину» оно решило «ограничить доступ в военные помещения министерства для граждан России».

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Однако «запросы, касающиеся журналистских обязанностей», могут быть сделаны.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны полностью закрыть въезд для граждан РФ.

Глава государства отметил, что «самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю».

Зеленский напомнил, что россияне самостоятельно несколько раз выбрали кремлевского диктатора Путина, и не борются с плодами его правления.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

«Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это — неправильно», — заявила она.

По словам Марин, передвижение россиян обсуждалось на саммитах ЕС всю весну, но на туризм санкции пока не распространялись.

Ранее посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

Также Министерство иностранных дел Эстонии сообщало, что готовит предложения ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=xHbyHqpBjP0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Франция Париж Война России против Украины

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