Пообещал поддержку в борьбе с РФ. Новый министр обороны Британии в своем первом твите в должности вспомнил об Украине 31 августа, 13:28 Грант Шеппс сменил Бена Уоллеса на посту министра обороны Великобритании (Фото:Hollie Adams/Reuters)

Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс написал своей первый твит после официального назначения, пообещав дальнейшую поддержку Украину.

«Я с нетерпением жду начала работы со смелыми мужчинами и женщинами наших вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжения поддержки Британией Украины в борьбе с варварским вторжением Путина», — отметил он в соцсети Х (бывшая Twitter).

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Шеппс также заявил, что для него «большая честь» быть министром обороны в правительстве премьера Риши Сунака.

Он также поблагодарил своего предшественника Бена Уоллеса за его вклад в развитие обороны и глобальной безопасности Британии за последние четыре года.

31 августа Бен Уоллес официально ушел в отставку с должности министра обороны Британии — впервые о ней заговорили в июле. Он возглавлял ведомство с 2019 года.

В этот же день на пост главы Минобороны Британии был назначен Шеппс. До этого он занимал пост министра энергетики. Шеппс росом развязанной Россией против Украины полномасштабной войны. В частности, Шеппс приезжал в Киев на прошлой неделе накануне Дня Независимости.



