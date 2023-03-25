Украина планирует осенью провести второй саммит Grain from Ukraine 25 марта, 13:31 Украина планирует провести второй саммит Grain from Ukraine (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Украина планирует осенью провести второй саммит Grain from Ukraine, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование этой гуманитарной инициативы, сообщил спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.

По его словам, с начала действия зернового коридора в Африку было поставлено около 3 млн тонн зерна, собрано около 200 млн долларов донорской помощи.



"Осенью этого года мы планируем провести второй саммит Grain from Ukraine, чтобы собрать дополнительные средства, чтобы эта программа функционировала. Поэтому нам нужно поощрять более широкий круг стран присоединяться к этой программе», — сказал Субх в интервью Укринформу.

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Дипломат заявил, что у Grain from Ukraine появились почетные послы — известные африканские политические и экономические деятели.

Госсекретарь США Блинкен во время визита в Эфиопию посетил склады, на которых хранилось украинское зерно, и отметил, что Grain from Ukraine должен продолжать работать.

Субх заявил, что есть даже официальные обращения нескольких африканских стран с просьбой помочь им зерном в рамках «зерновой инициативы».

"Сейчас мы ищем логистические инструменты, каким образом это обеспечить. Потому что доставить зерно в страны, имеющие выход в океан, к примеру, в Эфиопию, Сомали или Кению, гораздо легче, чем в те государства, которые его не имеют. Но мы работаем со Всемирной продовольственной программой, чтобы найти пути удовлетворения потребностей этих стран», – сказал спецпредставитель.

Grain from Ukraine — продовольственная инициатива президента Украины Владимира Зеленского, направленная на обеспечение продовольствием находящихся на грани голода стран, а также украинских аграриев и в целом экономики Украины.