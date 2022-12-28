«Хорошо привлечь к игре ООН». Глава Мюнхенской конференции по безопасности поддержал предложение Украины о проведении мирного саммита 28 декабря, 15:10 Кристоф Гойсген (Фото:DLD Conference/www.flickr.com)

В среду, 28 декабря глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген поддержал украинское предложение о проведении мирного саммита.

Об этом сообщает DW.

По его словам, «хорошо вовлечь в игру» ООН и сделать все возможное, чтобы найти мирное решение российской агрессивной войны.

«Хотя Россия имеет большое влияние из-за права вето в Совете Безопасности, это не значит, что ООН не может ничего добиться», — сказал он.

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В качестве примера Гойсген привел зерновое соглашение, переговоры по которому вел генсек ООН Гутерриш.

«Но Гутерриш мог бы сделать больше», — сказал Гойсген.

По его мнению, генсек ООН должен убедить еще не определившиеся страны усилить дипломатическое давление на Россию.

Украина рассчитывает до конца февраля 2023 года провести саммит о реализации украинской формулы мира на площадке ООН, заявлял Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Формула мира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре.

Она, в частности, включает:

восстановление территориальной целостности Украины,

вывод российских войск,

освобождение всех пленных,

трибунал для виновных в агрессии,

гарантии безопасности для Украины.

Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.



4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись». Он также заявлял, что только глава кремлевского режима может перевести войну с военного пути на дипломатический и что путь дипломатии может начаться, если Россия отойдет к международно признанным границам Украины 1991 года.