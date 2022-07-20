По силам ли РФ пойти дальше Донбасса? Военный эксперт дал оценку потугам оккупантов 20 июля, 17:15 Пророссийский боевик в Лисичанске, 8 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ оценил возможности оккупантов пойти дальше Донбасса.



Он объяснил, что нехватка пехоты мешает россиянам реализовать свое преимущество в артиллерии, которая по крайней мере до недавнего времени у них была.

«Но пока мы видим попытки подготовить и отправить в Украину новые добровольческие части. К примеру, это 3-й армейский корпус, который готовится в Нижегородской области. Это так называемые именные батальоны, рождающиеся почти во всех российских регионах. Это еще какие-то группировки так называемых Вагнера, Союза добровольцев Донбасса во главе с Александром Бородаем, бывшим предводителем так называемой "ДНР". Поэтому очень много способов, которыми россияне пытаются [восстановить] по крайней мере, ту численность войск, которая у них была», — добавил Михайлов.

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В то же время, по его словам, о подлинном расширении этих войск, без которого невозможно осуществлять наступательные действия на другие регионы Украины, кроме Донбасса, речи не идет.

Аналитик уточнил, что российские войска состоят из регулярной армии, которая "уже обстреляна и знает, как быть под украинским огнем", поэтому имеет очень плохой боевой дух и отказывается воевать.

«К нам сейчас поступают сообщения, в некоторых частях (не только бурятских или дагестанских) отправляются даже отказников или силой, или обманом до границы, в Белгород, даже под конвоем военной полиции», — рассказал Михайлов.

Также в российскую армию входят добровольцы, которые еще не знают, что происходит в Украине.

"Если они увидели российскую пропаганду, если они считают, что Украины скоро не будет, а они будут нести какую-то тыловую службу за очень большие деньги, то это их, конечно, мотивирует", - отметил аналитик.

Однако, по его словам, почти все опытные офицеры заняты на фронте и готовить этих добровольцев некому. Кроме того, некоторые из новых формирований имеют либо старую бронетехнику, либо не имеют никакой, «так что, де-факто, это стрелковые формирования».

«По нашему мнению, этих сил этого корпуса будет достаточно для того, чтобы сделать еще одно наступление, похожее на то, что мы видели в районе Лисичанска. Но не для того чтобы сломать фронт. Того масштаба, в котором сейчас происходит скрытая или теневая мобилизация, недостаточно для изменения хода войны», — заявил Михайлов.

20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в связи с поставкой Украине дальнобойного оружия «географические задачи изменились», и теперь в них входит не только ОРДЛО, но и Херсонская и Запорожская области и «ряд других территорий».

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 20 июля российские войска с начала вторжения потеряли более 38,7 тыс. личного состава.

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