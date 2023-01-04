Продолжат поддерживать Киев на поле боя. В Белом доме не видят признаков того, что Россия готова к настоящей дипломатии 4 января, 09:19 В Белом доме заявили, что Россия не готова к добросовестной дипломатии (Фото:Leah Millis/Reuters)

США не видят признаков того, что Россия готова к добросовестной дипломатии, поэтому Вашингтон сосредоточится на дальнейшей поддержке Украины на поле боя.

Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан Пьер на брифинге.

«Тяжело воспринимать всерьез идею о том, что Россия готова к добросовестной дипломатии, когда она удваивает свои усилия по аннексии украинской территории и настаивают на том, что они должны сохранить ее. И это то, что они делают. Так что это совсем не основа для настоящей дипломатии», — отметила она.

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Представительница Белого дома добавила, что сейчас задача США — продолжать поддерживать Украину на поле боя.

«Наша задача — продолжать поддерживать Украину на поле боя, чтобы они были в лучшем положении для переговоров за столом переговоров, когда это произойдет», — добавила Жан Пьер.

Она также подчеркнула, что справедливый мир должен включать принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности.

На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В этот же день РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по украинским городам практически во всех областях. Ракетный террор Украины страна агрессор продолжает до сих пор. 29 декабря оккупанты выпустили по украинским городам 69 ракет, 54 из них удалось сбить.

Террор также продолжился в новогоднюю ночь и в первые дни 2023 года.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».