Германия пока не решила, передавать ли Украине ракеты Taurus — представител правительства 21 августа, 16:56 Ракета TAURUS на подвеске самолета (Фото:taurus-systems.de)

У правительства Германии пока нет никаких новых решений насчет возможной передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Tagesschau.

Он отметил, что в контексте решений Нидерландов и Дании о F-16 для Украины никакого давления на правительство Германии в вопросе поставок Taurus не ощущается.

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Отвечая на вопрос, можно ли ожидать решения по поставкам Taurus до или на заседании правительства на следующей неделе, Гебештрайт добавил, что на данный момент он не может сообщить никаких сроков.

«Важно то, что на данный момент нет никакого нового статуса», — отметил представитель правительства.

При этом чиновник добавил, что сейчас важно, чтобы «чтобы Украина была поддержана в меру возможностей ФРГ».

6 августа журнал Der Spiegel сообщил, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине. 10 августа немецкое издание T-Online со ссылкой на источник в партийных кругах правительства сообщило, что правительство ФРГ намерено объявить о поставках крылатых ракет Taurus в Украину «в ближайшее время».

Инфографика: NV

По данным Spiegel и агентства Reuters, канцлер Германии Олаф Шольц сейчас действительно не имеет фундаментальных сомнений относительно передачи Украине ракет TAURUS, кроме единственного условия — он требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России Украина не могла технически. При этом в Берлине отмечают, что такое ограничение не будет распространяться на возможные атаки по целям в оккупированном Россией украинском Крыму.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в публично заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии. Канцлер Германии Олаф Шольц попросил не торопить его в этом вопросе и сказал, что Берлин будет «тщательно взвешивать» каждое свое решение.