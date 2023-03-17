Дмитрий Кулеба заявил, что Китай сейчас не готов вооружить Россию 17 марта, 13:35 Кулеба прокомментировал возможность поставок оружия РФ Китаем (Фото:Eduardo Munoz/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Китай не готов вооружить Россию.

«Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент, когда он готов вооружить Россию», — отметил он в интервью ВВС.

Глава МИД Украины добавил, что Китай до сих пор противился попыткам Киева добиться встречи между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским.

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Однако украинский президент готов к телефонному разговору с лидером КНР.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.



24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.