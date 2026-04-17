Как заявили чиновники, погашение долгов Украины начнется равными частями в 2035—2039 годах (Фото: depositphotos.com/alfexe)

Власти Украины договорились с международными кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу до 2030 года — для того, чтобы дать возможность снизить давление на бюджет и направить средства на оборону и восстановление страны.

Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Как заявили чиновники, погашение долгов начнется равными частями в 2035—2039 годах — равными полугодовыми платежами с предусмотренной капитализацией процентов.

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Соответствующий меморандум подписан главой Минфина Сергеем Марченко и уполномоченными представителями стран-кредиторов, среди которых: Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США, Республика Корея.

«Благодарен международным партнерам за конструктивную позицию и неизменную поддержку. Это решение имеет решающее значение для Украины, поскольку позволяет существенно снизить долговую нагрузку на государственный бюджет. Отсрочка платежей дает возможность направить высвободившиеся финансовые ресурсы на первоочередные нужды государства, в частности на финансирование обороны, социальной сферы и восстановление экономики», — отметил Марченко.

Также чиновники Минфина сообщили, что меморандум предусматривает отсрочку платежей по государственному и гарантированному государством Украина долгу, которые подлежали уплате в период с февраля 2026 года. В соответствии с документом, обслуживание и погашение долга будет отсрочено до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой МВФ, подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в течение 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 1,46 трлн грн ($20,7 млрд).

Это произошло преимущественно в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

В сентябре 2024 года Минфин сообщил, что госдолг Украины сократился на 9 млрд долларов после реструктуризации.

По прогнозам МВФ, общий государственный долг Украины в 2025 году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

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По состоянию на 30 июня 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7 696,95 млрд грн, или 184,84 млрд долл. США.

По состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8,02 трлн грн (или $194,2 млрд).