В Пентагоне хотят растянуть военную помощь Украине до 2029 года (Фото: REUTERS/Joshua Roberts)

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что не планирует полностью использовать 400 млн долларов, выделенных на помощь Украине, до 2029 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что это происходит в то время, когда Украина испытывает острую нехватку оружия, необходимого для отражения российских ракетных атак.

Источник издания сообщил, что в мае Министерство обороны США направило законодателям письмо с изложением своего плана расходов. При это демократы и часть республиканцев критиковали Пентагон за затягивание помощи Киеву.

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По словам источника Reuters, спустя два месяца после отправки письма средства до сих пор не были выделены и не были закреплены в договорах.

Президент Украины Владимир Зеленеский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где будет настаивать на срочной необходимости предоставления средств противовоздушной обороны и заключения соглашения с США по беспилотникам.

Два источника Reuters сообщили, что члены Конгресса недовольны графиком Пентагона. Они считают этот график чрезвычайно медленным для войны.

Согласно графику поставок, приведенному в письме, средства будут выделены в течение 2026 финансового года, заканчивающегося 30 сентября, а окончательная поставка всей помощи запланирована на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2029 года.

В июне 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио сообщал, что «очень скоро» должны появиться новости касательно 400 миллионов долларов помощи Украине.