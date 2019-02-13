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Госсекретарь США: Северный поток-2 причиняет боль Европе

Сегодня, 08:16
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EPA

По словам Помпео, Северный поток-2 связан с "колоссальными" угрозами для энергетической безопасности Европы

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал строительство газопровода Северный поток-2, заявив, что Вашингтон сделает все "для того чтобы безопасность Европы в принятии решений по энергетике стояла на первом месте".

В ходе визита в Польшу Помпео отметил, что Северный поток-2 "переправляет деньги в Россию" и в конце концов "причиняет боль Европе", сообщает DW.

Кроме того, по его словам, проект связан с "колоссальными" угрозами для безопасности.

В свою очередь, глава МИД Польши Яцек Чапутович поддержал точку зрения Помпео.

"Мы разделяем мнение о том, что проект Северный поток-2 не служит целям энергетической безопасности Европы. Мы считаем его неудачным проектом, который даже вредит энергетической безопасности на континенте", - подчеркнул он.

Газопровод Северный поток-2 должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. 

Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

При этом его реализация вызывает у ряда стран серьезное опасение в связи с агрессивной политикой Кремля. Многие опасаются, что Северный поток - 2 станет для России политическим инструментом для давления на европейские государства.

Теги:   Газ Северный поток 2 США Майк Помпео

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